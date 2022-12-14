Путин отменил все встречи, где могли спросить про войну 14.12.2022, 17:03

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Вместо этого он рассказывал свою версию событий детям, матерям и стюардессам.

Сайт Charter97.org уже писал, что в Кремле допустили, что послание Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году. До этого о переносе послания на следующий год сообщил источник ТАСС.

«Что касается сообщения, возможно ли послание в следующем году — безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также стало известно, что Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади.

За последнее время Путин, как отмечает The insider, отказался от участия сразу в нескольких традиционных публичных мероприятиях с участием журналистов. 12 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что впервые за десять лет не будет большой ежегодной пресс-конференции. Кроме того, в 2022 году не состоялась «прямая линия» с Путиным, причем до этого за 21 год мероприятие не проводилось только один раз.

Британская военная разведка связала отмену пресс-конференции Путина с опасениями по поводу вопросов о войне. «Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к тому, что на любом мероприятии, на котором будет присутствовать Путин, может начаться несанкционированное обсуждение „специальной военной операции“», — говорится в сводке министерства обороны Великобритании.

Вместо этого Путин проводит безобидные встречи, на которых все спланировано и можно не опасаться острых вопросов. Например, 25 ноября он встретился с матерями военнослужащих — участников войны в Украине. За несколько дней до мероприятия стало известно, что на нее не пригласили ни Комитет солдатских матерей, ни Совет матерей и жен мобилизованных. Более того, представительницы из этих организаций, пытающиеся добиться приглашения от Кремля, обнаружили за собой слежку. В итоге на встречу с президентом пришли 17 женщин. Пресс-служба Кремля и «Россия 24» прервали трансляцию сразу после вступительной речи Путина, что было ожидаемо: ранее об этом предупреждал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявив, что публикация записи целиком будет «зависеть от разговора, захотят ли матери этого или нет».

1 сентября, в День знаний, Путин провел в Калининграде открытый урок «Разговор о важном» для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. На этой встрече со школьниками он тоже без опасений говорил про войну. В частности заявил, что некоторые обвиняют Россию в агрессии в Украине, но все якобы обстоит иначе.

«Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, Крыма — в значительной своей части, во всяком случае — не захотели признать результаты этого переворота».

Путин рассказал детям, что миссия российских солдат и «ополченцев Донбасса» — прекратить войну и защитить людей и Россию. О том, что Россия 24 февраля вторглась на территорию Украины, президент школьникам, конечно, не рассказал. При этом он призвал их поддерживать российских солдат:

«Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь — за Россию и за людей, которые на Донбассе живут».

В начале войны, 5 марта, Путин встречался с бортпроводницами летного состава российских авиакомпаний. На этой встрече он сообщил, в частности, что в Украине не воюют срочники.

«В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, и не собираемся».

Это оказалось ложью. В Украине в первые дни войны оказались более 2 тысяч срочников.

Центр противодействия дезинформации при СНБО обратил внимание на то, что видео со встречи, вероятно, было сделано с применением технологии хромакея. «Микрофон ненастоящий, как и вся “массовка” на видео. Пусть вас не удивляет сомнительное качество монтажа, все же в России прекратили поддержку все компании-поставщики современных графических редакторов», - говорилось в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что видео доказывает слухи о том, что Путин скрывается в своем бункере на горе Ямантау. «Это еще одно подтверждение, что Путин боится. Боится ответственности за то, что натворил, боится своего окружения и собственного народа», - отмечали эксперты.

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