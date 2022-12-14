Белорусские танки форсировали реку Неман4
- 14.12.2022, 18:00
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Лукашенко перебросил бронетехнику к границе с Польшей и Литвой.
Белорусские танки форсировали реку Неман. Маневры проводятся в рамках так называемой проверки боеготовности.
Понтонно-мостовой батальон 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования оборудовал мостовую переправу через реку Неман. Сообщается, что она была возведена в кратчайшие сроки.
Ранее сайт Charter97.org писал, что режим Лукашенко перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой.