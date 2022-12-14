В Беларуси российские военные отрабатывают «подрыв пункта противника» 6 14.12.2022, 19:28

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На полигонах в нашей стране продолжается боевая подготовка оккупантов.

Появилось видео, как российские военные взорвали пункт противника во время тренировок в Беларуси. Видео опубликовали в телеграм-канале Министерства обороны России.

На текущий момент на полигонах в Беларуси продолжаются учения российских военных. Так, был отработан норматив по сборке многопролетного моста из комплекта ТММ (тяжелый механизированный мост на базе «Камаза»).

Сообщается, что подобный мост собрать довольно непросто. Все происходит в четыре этапа и для каждого из них установлены свои временные рамки.

Также во время занятий по боевой подготовке военный инженеры Западного военного округа «подорвали» блиндаж и командный пункт противника. Отмечается, что перед саперами стояла задача уничтожить укрепления противника. Для этого было заложено 24 800 килограмм взрывчатки.

- Подрыв осуществлялся несущих опор. Цель была уничтожить полностью укрепление путем подрыва несущих конструкций, - сказал старший сапер.

По его словам, саперам под силу подрывать железные дороги, мосты, здания, - все, что угодно.

- Вплоть до аэродрома.

И уточнил, что на все нужно время и опыт.

Вместе с тем, российские военные в ночное и в дневное время суток отрабатывают навыки по боевому слаживанию, совершенствуют стрельбу, ведение боевых машин, а также проходят психологическую полосу препятствий и познают тактическую медицину.

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