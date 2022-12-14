Россия не нашла чем ответить на потолок для цены ее нефти 3 14.12.2022, 20:18

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Ранее Кремль собирался ввести нижний лимит цен на российскую нефть.

В президентском указе, подписание которого ожидается на этой неделе, не будет говориться о нижнем лимите цены на российскую нефть для ее покупателей, рассказали Bloomberg несколько знающих об этом человек. Такое ограничение в Москве думали установить в ответ на верхний лимит – введенный странами «большой семерки», ЕС и Австралией потолок на уровне $60 за баррель.

Документ, правда, еще окончательно не согласован, но, по словам источников, в правительстве намерены наблюдать за ситуацией в течение I квартала, чтобы оценить влияние потолка, прежде чем предпринимать какие-то ответные меры. На прошлой неделе предполагалось, что Кремль может либо ввести фиксированную нижнюю цену на нефть, которая будет регулярно пересматриваться, либо ограничить предельную скидку, которую нефтяники дают своим клиентам, сообщал Bloomberg.

В последние месяцы России удавалось добывать и экспортировать нефть в объемах, близких к максимальным. Но ее доходы стали падать из-за того, что в преддверие эмбарго ЕС 5 декабря и ожидавшегося введения потолка нефть Urals сильно подешевела. Ее цена упала в начале декабря до $43 за баррель, сообщило в среду Международное энергетическое агентство, тогда как Brent стоила $75-88.

В результате доходы от экспорта нефти упали в ноябре на $700 млн по сравнению с предыдущим месяцем, составив $15,8 млрд. При этом совокупный экспорт, включая трубопроводный, вырос на 270 000 баррелей в сутки до 8,1 млн баррелей (максимум с апреля). Добыча увеличилась на 90 000 баррелей до 11,2 млн баррелей в сутки; это всего на 200 000 баррелей меньше довоенного уровня.

Владимир Путин заявил в пятницу, что в ближайшие дни подпишет указ о мерах в ответ на введение потолка. Он также повторил на прошлой неделе, что Россия не будет продавать нефть странам, соблюдающим это ограничение. В указе не будут названы конкретные страны, он лишь запретит продажу по контрактам, в которых упоминается потолок, говорят источники Bloomberg.

Но западные страны и не требуют от покупателей его упоминания.

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