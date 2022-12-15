Ученым с помощью телескопа Hubble удалось открыть «портал в прошлое» 15.12.2022, 10:58

Астрономы сделали снимок необычной галактики, которая проливает свет на молодую Вселенную.

Ученым с помощью телескопа «Хаббл» удалось получить снимок необычной галактики, которая в дальнейшем поможет понять, как формировалась ранняя Вселенная. Кадр был опубликован на сайте обсерватории, пишет «Униан».

В центре снимка видна большая яркая звезда с четырьмя длинными лучами, образующими букву X. Между лучами справа находится небольшая голубая галактика в форме арахиса с несколькими яркими пятнами. Именно она и заинтересовала ученых.

Благодаря разрешению и чувствительности космического телескопа «Хаббл» астрономы различили 60 звезд в галактике «Пикабу» и были поражены тем фактом, что все они относительно молоды - им несколько миллиардов лет или даже меньше. По словам астрономов, это очень необычно, ведь космическая история галактики насчитывает всего около 13 миллиардов лет развития.

Звезды в «Пикабу» указывают на то, что это одна из самых молодых и наименее химически обогащенных галактик, когда-либо обнаруженных в локальной Вселенной.

- «Пикабу», по сути, является прямым порталом в прошлое, позволяющим нам узнать, какой была Вселенная на заре времен, — говорят астрономы.

По их данным, небольшая галактика предоставляет астрономам уникальную возможность для будущего углубленного анализа химической среды, обычно встречающейся только в очень далекой ранней Вселенной.

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