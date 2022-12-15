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В Кремле тестируют отстранение Путина

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  • 15.12.2022, 11:26
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В Кремле тестируют отстранение Путина

Российские «элиты» не выпускают главу страны к людям.

Российский президент Владимир Путин не будет выступать на большой пресс-конференции. Скорее всего, ему просто нечего сказать. Среди других причин – состояние здоровья.

Решение было принято несмотря на то, что уже был срежиссирован список вопросов и ответов, заявил в комментарии «24 каналу» военный ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, ситуация в РФ очень плохая – и с экономикой, и с мобилизацией, и с войной в Украине, с международной изоляцией, и с дипломатией.

«Потому никакие заготовленные вопросы и ответы не спасают. Действительно сказать нечего, поэтому приходится молчать», - отметил Сазонов.

Также он рассказал о конспирологической теории, согласно которой русская элита тестирует реакцию глубинного русского народа на отсутствие царя в эфире.

«Будут ли переживать, расстраиваться, скучать – или всем пофиг. Если пофиг, значит можно его изымать из обращения как ветхую купюру», – подытожил Сазонов.

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