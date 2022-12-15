«Убегали, как тараканы»: оккупанты после взрыва под Мелитополем боятся селиться в больших зданиях 15.12.2022, 11:32

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Командование не обеспечивает их ни дровами, ни едой.

В поселке Мирный под Мелитополем Запорожской области после «бавовны» в казарме российских захватчиков, обустроенной в клубе, оккупанты начали разбегаться по разным домам «как тараканы». Они бояться селиться в больших зданиях.

Захватчики ищут оставшиеся пустые дачи рядом с поселком, вычисляя пригодные для проживания дома по дыму из печной трубы. Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

Дачи, которые не подходят для проживания, а также сараи оккупанты рубят на дрова.

Кроме того, местные жители рассказали, что захватчики жалуются, что командование не обеспечивает их ни дровами, ни едой, поэтому приходится грабить подвалы людей, вынося картошку и консервацию, заготовленную на зиму.

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