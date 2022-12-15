В Минске за оскорбление Лукашенко судят гражданина Латвии 6 15.12.2022, 11:59

4,044

Судебный процесс ведет судья Светлана Черепанова.

В Минском городском суде 15 декабря продолжается рассмотрение уголовного дела гражданина Латвии Дмитрийса Михайловса, обвиняемого по ряду протестных статей.

Судебный процесс ведет судья Светлана Черепанова, сообщает правозащитный центр «Вясна».

44-летнего гражданина Латвии, который был временно зарегистрирован в Минской области, обвиняют в «призывах к мерам ограничительного характера, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси» (ч. 3 ст. 361 УК), «разжигании иной социальной вражды» (ч. 2 ст. 130 УК), «оскорблении представителя власти» (ст. 369 УК) и «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 и ч. 2 ст. 368 УК).

Дмитрийса Михайловса задержали 1 марта 2022 года и до суда поместили в СИЗО № 1 в Минске.

Известно также, что в октябре Дмитрийс Михайловс был включен в «Список лиц, причастных к террористической деятельности». Там было указано, что Михайловс проходит обвиняемым по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси.

- В настоящее время задержан гражданин Латвии. Его телефон проверили и властям не понравились сообщения, осуждающие режим Лукашенко. Его поместили под стражу, — сообщила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича. — Когда сотрудники консульства быстро прибыли на встречу с задержанным, то его уже не застали, поскольку его на месяц поместили в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертиз.

Судебный процесс начался 14 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».