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В Киеве полк Калиновского встретился с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека

  • 15.12.2022, 12:38
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В Киеве полк Калиновского встретился с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека

«Калиновцы» отстаивают интересы белорусов в Украине.

14 декабря в Киеве прошла встреча представителей полка имени Кастуся Калиновского и правозащитников с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщила пресс-служба полка.

Во встрече приняли участие 10 народных депутатов межфракционной группы Верховной Рады Украины «За демократическую Беларусь», а также юриста Free Belarus Center.

Представители полка подняли вопрос о двух пленных «калиновцах». Лубинец заверил, что будет способствовать их освобождению. Также обсуждались другие важные для белорусов в Украине вопросы.

Пресс-служба полка поделилась итогами встречи:

- Договоренность об совместной работе депутатов Верховной Рады с представителями полка Калиновского и правозащитниками над законопроектами, которые помогут системно решать проблемы белорусов.

- Решили сделать подобные встречи регулярными.

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