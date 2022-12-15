В Киеве полк Калиновского встретился с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека
- 15.12.2022, 12:38
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«Калиновцы» отстаивают интересы белорусов в Украине.
14 декабря в Киеве прошла встреча представителей полка имени Кастуся Калиновского и правозащитников с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщила пресс-служба полка.
Во встрече приняли участие 10 народных депутатов межфракционной группы Верховной Рады Украины «За демократическую Беларусь», а также юриста Free Belarus Center.
Представители полка подняли вопрос о двух пленных «калиновцах». Лубинец заверил, что будет способствовать их освобождению. Также обсуждались другие важные для белорусов в Украине вопросы.
Пресс-служба полка поделилась итогами встречи:
- Договоренность об совместной работе депутатов Верховной Рады с представителями полка Калиновского и правозащитниками над законопроектами, которые помогут системно решать проблемы белорусов.
- Решили сделать подобные встречи регулярными.