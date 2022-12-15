Сына Пригожина «поймали» в экипировке НАТО 1 15.12.2022, 12:41

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Ранее его отец обрушился на Рогозина за «любовь» к военной форме Альянса.

Сын борца с НАТО Евгения Пригожина Павел воюет в НАТОвской экипировке — как и Дмитрий Рогозин, которого «повар Путина» ругал за любовь к вражескому производителю, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

На форму Павла Пригожина обратили внимание в сети. Внимание к себе привлекло фото с передовой, которым похвастала российская пропагандистка Надана Фридрихсон.

Она намекнула, что на снимке есть сын Пригожина: росСМИ утверждают, что он воюет в рядах отцовской ЧВК на фронте.

А аналитик Bellingcat Арик Толлер опознал Павла Пригожина благодаря снимкам с удаленной страницы Павла Пригожина «Вконтакт».

На фото Фридрихсон сын «повара Путина» запечатлен в шлеме, похожем на американский Enhanced Combat Helmet; он обернут в чехол американской расцветки Multicam, такую же расцветку имеет и вся амуниция. Такой шлем может стоить до 100 тыс. руб.

У Павла на фото также американские тактические перчатки для стрельбы Mechanix M-Pact, британский тактический жилет DCS Warrior Assault Systems (в России стоит около 22 тыс. руб).

А куртки Multicam, как у сына Пригожина, предпочитают не только наемники ЧВК «Вагнер», но и разведчики минобороны РФ, пишет Telegram-канал «Grey Zone». Такую одежду они покупают за свой счет, хотя в армии даже «спецы» могут получить выговор от командования за использование «вражеской» расцветки, что, впрочем, многих не останавливает, отмечают расследователи.

На ногах у Павла Пригожина – словацкие тактические ботинки Lowa Zephyr (цена от 26 тыс. руб или 15 тыс. грн). Только наколенники «отечественные» – «Рысь» ценой 3,5 тыс. руб.

Судя по фото Павла из мирной жизни, он любил роскошь, а для гонок на пересеченной местности предпочитал канадский спортивный квадроцикл BRP Maverick, который стоил от 2 до 3 млн. руб.

Примечательно, что ранее Евгений Пригожин критиковал экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за любовь к вражескому производителю.

А в начале декабря пресс-служба Пригожина распространила резкий ответ на вопрос об отношении Пригожина к Рогозину.

«Если бы человек в НАТОвской одежде приблизился к позициям ЧВК «Вагнера», то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания», – заявил бизнесмен.

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