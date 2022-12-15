Андрей Санников: 2023 год будет переломным 15.12.2022, 16:05

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Андрей Санников

К зиме Украина подошла со значительными успехами на фронте.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников дал большое интервью украинскому Youtube-каналу UKRLIFE.TV. Главные темы — война в Украине и освобождение Беларуси. Сайт Charter97.org выбрал самые интересные моменты разговора.

«2023 год будет переломным. В чем он будет переломным? Украина может задавать свою повестку дня и менять пессимистические прогнозы. Давайте вспомним: «взятие Украины за три дня», «взятие Киева». Западники, которые были более оптимистичными, давали Украине две-три недели. В общем-то, никто не ожидал, что весь украинский народ поднимется на священную войну за свою свободу и независимость, опрокинув все прогнозы», — считает лидер «Европейской Беларуси».

Андрей Санников отметил, что к зиме Украина подошла со значительными успехами на фронте:

— Укрепилось желание и возможности победить Россию (иначе эта война никогда не закончится) и появился достаточно конкретный мирный план, который президент Зеленский озвучил на «большой двадцатке». Там, конечно, есть немного идеалистические пункты, касающиеся, к примеру, идеологии (считаю, что это не совсем ко времени), но есть четкие установки, что нужно делать и как.

Этот план был положительно принят странами G7, более того — «семерка» подтвердила свое намерение помогать Украине столько, сколько это будет нужно, а также свое намерение судить военных преступников.

Считаю, что эта тенденция продолжится в следующем году. Украина будет менять повестку дня, чтобы защитить себя и это объективно будет соответствовать нашим интересам. Потому что два родственных режима — путинский и лукашенковский — должны оба сидеть на скамье подсудимых и стать объектами международного трибунала за преступления против человечности и военные преступления.

Буду оптимистом, но осторожным. Не могу сказать, что в следующем году война закончится, но очень хочу на это надеяться. Однако то, что будет перелом, что Россия будет еще более ослаблена и значит, что можно будет наносить решающий удар, — я в этом уверен.

«Полк Калиновского вызывает у Лукашенко животный страх»

Говоря о Беларуси, Андрей Санников обращает внимание на то, что если бы не война, режима Лукашенко, возможно, уже не было бы:

— Только Путин помогал сохранять этот режим и он, как мы видим, был нужен ему для начала вторжения в Украину. Если бы в 2020 году Лукашенко с помощью Кремля не удержал власть, нападения на Украину бы не было. Ведь Беларусь очень важный плацдарм. Если мы начали с того, что Россия рассчитывала взять «Киева за три дня», то этот плацдарм и был предназначен для взятия украинской столицы.

Лидер «Европейской Беларуси», анализируя ситуацию в стране, приходит к выводу, что режим Лукашенко находится в катастрофическом положении:

— Происходит дальнейший распад экономики, она становится абсолютно неуправляемой. Лукашенко старается действовать своими прежними методами: приказывает «молоку доиться», а «сметане и маслу — взбиваться». Ничего не происходит: разрушенная и немодернизированная экономика, а еще он пытается сажать тех, кого считает нелояльными из числа менеджеров, директоров предприятий, простых работников.

Все валится, в следующем году он вынужден поднять расходы на силовые структуры — в бюджете заложен рост на сорок процентов. Лукашенко пытается удерживать власть только силой.

Каждый день у нас происходят аресты, проходят суды. Конечно, ситуация ужасная, люди живут в сильном страхе, но это показатель самого сильного страха Лукашенко. Отсюда эти каждодневные аресты — это животный страх. Он не знает, кого пойти арестовывать.

Тем более, идет постоянное давление со стороны России, чтобы была какая-то мобилизация. Идет скрытая мобилизация, каждый день происходят какие-то военные действия: то они объявляют маневры, то Лукашенко объявляет проверку боеготовности. Понятно, что это делается по приказу Кремля, чтобы держать в напряжении Украину и северный фронт.

Также Андрей Санников говорит о страхе Лукашенко перед белорусскими добровольцами, воюющими в Украине:

— Понятно, что лукашенковская армия просто небоеспособна. Полк Калиновского, который воюет в Украине, вызывает у них дикий страх и они чуть ли не каждый день говорят о белорусских добровольцах по телевизору.

Их представляют «бандитами, которые готовятся к вторжению в Беларусь, вооруженному захвату власти». Понятно, что это из-за страха и того, чего Лукашенко действительно боится — впервые в Беларуси появилось вооруженное формирование, которое говорит, что «мы с этим режимом мириться не будем».

Они воюют за Украину, но это прообраз нашей будущей армии, будущих вооруженных сил. Позиция полка Калиновского выстроена абсолютно на национально-демократической основе, они не признают никакого кремлевского влияния. Не зря белорусские добровольцы носят имя нашего героя Кастуся Калиновского, который поднял восстание против российской империи за Беларусь, чтим в народе и с оружием в руках отстаивал независимость.

«Отношения Путина и Лукашенко — это криминальный мир»

Андрей Санников считает, что Западу все-таки придется решать вопрос режима Лукашенко:

— У демократических государств нет другого выбора. В диктаторских режимах кроется опасность. Да, есть более-менее авторитарные режимы, но диктатура в сочетании с тоталитарным контролем за обществом неизбежно ведет к войне. Ведь это питательный бульон для таких диктатур, как путинская и лукашенковская. Они воюют со своим народом внутри страны: сажают всех, репрессии дикие развязывают, а потом — вдохнули кровь, ноздри расширились — нужно идти дальше. Они никогда не остановятся, если их не остановить.

Я говорю, что мы никогда не имели такой благоприятной ситуации: за нас, за европейское будущее Украины и Беларуси, сегодня воюет минимум сорок миллионов украинцев. Воюют со злом, воюют с диктатурой, воюют за освобождение всего региона, потому что Европа не может быть без Украины и не может быть полной без Беларуси.

Также лидер «Европейской Беларуси» отмечает ошибки, допущенные западными политиками в отношении нашей страны. Среди них — отмена санкций и контакты с режимом Лукашенко:

— Такой вереницы визитеров, которая была в 2017-м, 18-м и 19-м годах, Беларусь давно не видела. Включая госсекретаря США, включая высокопоставленных лиц, включая участников Мюнхенской конференции, которые, если посмотреть, все были эталонами демократов. Приехали на поклон к диктатору и уговаривали его не дружить с Путиным. Они считают, что здесь есть какие-то политические, настоящие международные отношения. Но ведь это отношения паханов, отношения криминального мира. Как вор в законе может пойти против такого же вора в законе, да еще и того, который общак держит. Это просто невозможно.

Андрей Санников высказал несколько предположений, зачем Путину все еще нужен Лукашенко:

— Может, потому, что тот выступает в роли такого «ясновидца». Посмотрит на Путина и начинает говорить, что, как кажется Лукашенко, тот хочет сказать сам. Иногда попадает, тогда Путин меньше дергает ногами и «отплясывает», иногда не попадает — тогда Путин его прилюдно отчитывает.

Может, он нужен в роли психотерапевта, потому что Лукашенко говорит, какой «Путин великий», а об этом никто не говорит, даже собственная челядь начинает выступать против.

Центральная Азия, которая была достаточно покорной и зависящей от России, начинает выказывать свое пренебрежение к хозяину Кремля, а он очень болезненно относится к нарушению иерархии. Лукашенко же, который сладко поет, чтобы получить свою копейку, нужен ему в такой роли.

Но если придет момент пойти ва-банк, то Путин, конечно, может отдать приказ убрать Лукашенко и аннексировать Беларусь. Но ведь это означает, что война не закончится. Тогда не только Украине, но и всей Европе будет грозить опасность. Ведь белорусский плацдарм не только против Киева, но это еще и самая вероятная угроза Сувалкскому коридору — угроза Польше и Литве, угроза танкового прорыва на Калининград, за которым последует другая техника. Это не голые слова, не теория, это уже отрабатывалось во время пресловутых маневров «Запад», которые проходили на территории Беларуси. Это будет означать мировую войну. Будут откинуты все приличия, все пределы, все красные линии будут перейдены.

«Революция не закончилась»

В ходе разговора Андрей Санников назвал несколько триггеров, которые могут послужить началом восстания в Беларуси:

— Триггер может быть связан с изменением ситуации на фронте, с подходом войны к границе, а, может, переходом границы Беларуси. Ведь если российская армия будет располагаться на границе с Украиной и готовиться опять к походу на Киев, она станет легитимной целью для ВСУ.

Более того, скажу, что ненависть к этому режиму только возросла. Настолько очевидно, что Лукашенко не может контролировать страну так, как должен контролировать хотя бы нормальный менеджер, ведь все разваливается. Он, конечно, криком и репрессиями пытается загнать все в какое-то привычное для себя русло, но жизнь только ухудшается.

У силовиков, конечно, зарплаты в два раза больше, чем у учителей, у них льготные кредиты, жилье, но они не живут в «безвоздушном пространстве». Если во время протестов 2020 года их держали в казармах и подпитывали чем-то «вдохновляющим», то сегодня они приходят к семьям, приходят к соседям и любви там никогда не увидят, являясь карателями.

Революция, которая началась в 2020 году, не закончилась. Мобилизационные силы, люди, движущие силы, которые были — экономика, отсутствие социальной справедливости — в любой момент выйдут опять наружу. На улицы, фабрики, заводы — это произойдет.

Готовы ли силовики сдать диктатора Кремлю? Андрей Санников уверен, что у Лукашенко нет поддержки со стороны военных:

— С радостью сдадут. Верхушка белорусских силовиков, включая Хренина, секретаря Совбеза Вольфовича, подчиняются приказам из Кремля. Они русские, из русских семей, «русскомирные». Для них Лукашенко на сегодняшний день — старший по званию, но их главнокомандующий находится в Кремле. Раз они участвуют в войне, выступают с публичными заявлениями о поддержке этой войны, то логично, что они будут подчиняться приказам о продолжении войны, которые поступают из Кремля. Здесь у Лукашенко нет поддержки.

Лидер «Европейской Беларуси» считает, что Лукашенко потерял свою субъектность, а возможный приказ о наступлении белорусской армии на Украину будут отдавать в Кремле. Однако оппозиционный политик отметил, что белорусы могут выдвинуться совершенно в другом направлении:

— Не думаю, что Лукашенко ставили в известность 24 февраля, когда с территории Беларуси были совершены удары, его не ставили в известность о варварских обстрелах инфраструктуры и гражданских объектов. Не думаю, что он что-то знал. Лукашенко используют, чтобы он восхвалял силу обветшалого российского оружия. Больше ни для чего он не нужен.

Не зря ведь, посмотрите, приезжал Шойгу и до этого звучали заявления, что будет создаваться совместная группировка — это предусмотрено в военных доктринах Лукашенко и Путина. Думаю, что Шойгу приезжал и сказал Лукашенко, что эта группировка будет под командованием Генерального штаба российской армии.

Поэтому Лукашенко, наверное, нужен в качестве ретранслятора. Кремль отдаст приказ, а Лукашенко будет его ретранслировать. Но ему, конечно, страшно. Тут, действительно, он не хочет, чтобы такой приказ поступил, ведь это будет скорый конец для него.

Смотрите, мы говорили о протестах 2020 года. Белорусская армия — это часть общества, более того, в ней сейчас служат по призыву те, кто участвовал в протестах в 2020 году. Вот отдает он приказ, а люди с протестов с оружием пойдут безропотно убивать украинцев, которых они поддерживают? Или повернут оружие против режима? Думаю, второе более вероятно.

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