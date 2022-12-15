Залужный: В феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси 3 15.12.2022, 16:30

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Валерий Залужный

Главнокомандующий заявил, что Украина к этому готова.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

В интервью The Economist он сказал наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

«Очень важная для нас стратегическая задача — создать резервы и подготовиться к наступлению, которое может произойти в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января», — отметил он.

По словам Залужного, для Украины главное удержать линию фронта и не сдавать позиции, поскольку освобождать территории сложнее.

«Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью. Они истекают кровью и их вытаскивают. Они истекают кровью и держатся исключительно благодаря мужеству, героизму и умению командиров держать ситуацию под контролем», — подчеркнул он.

Залужный рассказал, что украинская сторона сделала расчеты о необходимом количестве танков, артиллерии и другого вооружения.

«Это то, на чем сейчас нужно всем сконцентрироваться. Пусть простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году», — сказал Залужный.

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