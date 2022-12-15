Ученые решили древнюю грамматическую загадку, которая ставила в тупик 2500 лет 2 15.12.2022, 17:10

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В чем же была главная проблема расшифровки?

Грамматическая головоломка, которая не давала покоя ученым с V века до нашей эры, наконец-то решена. Доктор Риши Раджпопат, аспирант Кембриджского университета, смог расшифровать правило, которому учил «отец лингвистики» Панини.

Это правило является фундаментальной частью изобретательной грамматической системы, созданной Панини, под названием «языковая машина», предназначенной для обучения священному языку санскрит. Расшифровка позволяет «извлечь» и понять любое санскритское слово, используя «языковую машину» Панини. А главное, теперь этому можно научить компьютеры. Это поможет ученым раскрывать тайны древних текcтов, пишет techinsider.

Панини был филологом, грамматиком и почитаемым ученым в Древней Индии, который жил где-то между VI-IV веками до нашей эры. Его «языковая машина» считается одним из величайших интеллектуальных достижений в истории, по сути, он создал первую в истории Индии нормативную грамматику санскрита.

Система Панини состоит из 4000 очень коротких правил. Каждое из них — это три-четыре слова. И хотя сам Панини старался разъяснить все последовательно, 2500 лет никто не мог расшифровать его труды.

В чем же была главная проблема расшифровки? Дело в том, то санскрит очень сложный язык, в котором существует «конфликт правил», затрагивающий миллионы слов, включая определенные формы «мантры» и «гуру». Панини описал метаправило для решения этой проблемы, но ученые не могли правильно его истолковывать, что приводила к грамматически неправильным результатам при переводе текстов.

Раджпопат считает, что проблема заключалась в том, что каждая новая попытка расшифровки вносила новые идеи в правила Панини. А чем больше «мы возимся с грамматикой Панини, тем больше она ускользает от нас».

Ученый отверг предыдущие работы по расшифровки, так как традиционно они предполагали, что в случае конфликта между двумя правилами равной силы побеждает тот вариант, который появляется позже в своде правил. По мнению Раджпопата, древнеиндийский лингвист вкладывал другой смысл: надо выбирать правило, применимое к правой стороне слова. Используя эту интерпретацию, Раджпопат обнаружил, что «языковая машина» Панини производит грамматически правильные слова почти без исключений.

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