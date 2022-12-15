В победе над Россией уверены 97% украинцев 1 15.12.2022, 18:39

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Две трети опрошенных ожидают, что следующий год будет лучше предыдущего.

Абсолютное большинство украинцев в новом опросе уверены, что украинское государство сможет отразить нападение России - 97%

Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного социологической группой «Рейтинг».

В декабре более 82% опрошенных украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении и 7% думают – наоборот.

«Две трети опрошенных ожидают, что следующий 2023 год будет лучше предыдущего. 12% считают, что год будет таким же, 16% – хуже. По сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны. Также почти 90% смотрят в 2023 с оптимизмом, только 6% с пессимизмом. Оценивая изменения в разных сферах за последний год, больше положительных оценок было зафиксировано относительно политической ситуации (около половины отметили, что она улучшилась) и ощущения уверенности в будущем (почти 40% опрошенных отметили об улучшении)», – говорится в исследовании.

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