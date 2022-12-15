Россияне массово переходят на «ролтон» на фоне падения доходов 7 15.12.2022, 22:02

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Россияне затягивают пояса.

Так, в компании «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», BigBon) прогнозируют увеличение продаж по итогам года.

Прирост может составить 10% в товарном выражении, рассказал корпоративный директор по маркетингу и продажам «Маревен Фуд Сэнтрал» Илья Мышенко в интервью «РИА Новости». По его словам, показатель будет высоким и в следующем году, поскольку «спрос стабильный», несмотря на «неопределенность на рынке».

Мышенко отметил, что россияне стали потреблять больше «ролтона»: в этом году на душу населения приходится 14,6 единицы продукции против 13 единиц в 2021-м. Самую высокую популярность имеет лапша — она занимает больше половины объема всех продаж, на втором месте идет картофельное пюре, на третьем — макароны. Наименее востребованными являются бульоны быстрого приготовления. Доля новых продуктов в общих продажах составляет около 10%.

Помимо этого «Маревен Фуд Сэнтрал» начала развивать и онлайн-торговлю, которая из-за «старта с низкой базы демонстрирует трехзначный рост», отметил Мышенко.

По данным Росстата, падение реальных располагаемых доходов россиян в третьем квартале ускорилось на 3,4% в сравнении с 0,8% кварталом ранее. В среднем граждане прожили третий квартал на 46 025 рублей в месяц. Подавляющее большинство населения, впрочем, таких денег не видит. Почти половина — 43,2% — имеют доход до 27 тысяч рублей, каждый четвертый (25,9%) — ниже 19 тысяч, а практически каждый седьмой (14,5%) живет на сумму до 14 тысяч рублей в месяц, то есть меньше чем на 8 долларов в день.

В целом россияне затягивают пояса. Расходы на покупку продуктов питания сокращаются седьмой месяц подряд, причем темпы этого спада становятся все больше: 1,7% в апреле, более 2% летом, 3,5% в сентябре и 4,3% — в октябре.

После начала войны с Украиной на еде стал экономить каждый третий, показал ноябрьский опрос ВЦИОМ. И хотя Росстат отчитывается о замедлении инфляции, покупательная способность россиян продолжает падать по 17 из 24 базовых продовольственных товаров.

По итогам января–сентября на средний доход можно было купить 91,4 кг говядины против 97,6 кг год назад. За 9 месяцев россияне обеднели на 19,3 литра молока, 166,7 к сахара и 264 кг соли.

Объем вермишели, который можно приобрести на средний доход, сократился с 441,6 до 401,1 кг; картофеля — с 896,5 до 845,4 кг, капусты — с 1146,3 до 749,1 кг, риса — с 447,1 до 394 кг, крупы — с 610 до 572,1 кг.

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