закрыть
15 декабря 2022, четверг, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Танк оккупантов подорвался на мине во время боя

3
  • 15.12.2022, 22:04
  • 3,240
Танк оккупантов подорвался на мине во время боя

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись фрагмента боя, на которой зафиксирован момент взрыва танка оккупантов на противотанковой мине.

Запись сделал один из танкистов-оккупантов. На видео видно движение танка вдоль лесополосы. На следующих кадрах – прилет рядом с российской бронемашиной. Оккупанты производят выстрел из танковой пушки, а через мгновение — взрывается мина.

«На выход! На выход!» - кричит на записи вражеский танкист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников
Фатальный диагноз Путина
Фатальный диагноз Путина Владимир Фесенко
Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин