Танк оккупантов подорвался на мине во время боя 3 15.12.2022, 22:04

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Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись фрагмента боя, на которой зафиксирован момент взрыва танка оккупантов на противотанковой мине.

Запись сделал один из танкистов-оккупантов. На видео видно движение танка вдоль лесополосы. На следующих кадрах – прилет рядом с российской бронемашиной. Оккупанты производят выстрел из танковой пушки, а через мгновение — взрывается мина.

«На выход! На выход!» - кричит на записи вражеский танкист.

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