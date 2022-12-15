В российском Ангарске взрыв на нефтезаводе вызвал землетрясение 2 15.12.2022, 22:19

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В результате пожара погибли сотрудники.

На территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области (РФ) 15 декабря произошел крупный пожар. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По меньшей мере еще пять человек пострадали в результате пожара, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В МЧС сообщили, что около 11:00 по местному времени ликвидировали возгорание на площади 2500 м2. По данным пожарных возгорание возникло на одной из технологических установок, предварительная причина – ее загазованность.

Специалисты байкальского филиала Единой геофизической службы Российской Академии Наук зафиксировали сейсмособытие, которое произошло в 5:54 утра, что примерно соответствует времени начала пожара. При этом спасатели о взрыве официально не сообщали.

«15 декабря 2022 года в 05:54 по местному времени сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано, как взрыв на расстоянии 40 км. По сообщениям СМИ это событие совпадает с пожаром на промплощадке АНХК», – сказано в сообщении.

Сейсмологи отметили, что колебания соответствовали землетрясению с магнитудой от двух до четырех с половиной баллов.

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