Названы самые влиятельные бренды в мире

Названы самые влиятельные бренды в мире1
- 15.12.2022, 23:09
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Apple впереди.
Исследовательская компания World Brand Lab опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных брендов в мире. Лидируют в нем Apple, Microsoft и Google, говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что в списке лидируют американские бренды, за ними следуют Франция, Япония, Китай и Великобритания. Всего же в список 2022 года вошли бренды, которые представляют 33 страны.
Компании из США занимают в рейтинге 198 строчек из 500, на долю Китая приходится 45 строчек, а Великобритании – 35.
Топ-10 самых влиятельных брендов в мире
1. Apple (США);
2. Microsoft (США);
3. Google (США);
4. Amazon (США);
5. Walmart (США);
6. Toyota (Япония);
7. McDonald`s (США);
8. Mercedes-Benz (Германия);
9. Coca-Cola (США);
10. Tesla (США).
Список самых влиятельных брендов формируется на основании глобального влияния бренда, которое оценивается на основании его способности заходить на рынки и развивать их, а также получать прибыль. Компания основывается на трех показателях: доля на рынке, лояльность к бренду и глобальное лидерство.