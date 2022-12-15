Названы самые влиятельные бренды в мире 1 15.12.2022, 23:09

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Apple впереди.

Исследовательская компания World Brand Lab опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных брендов в мире. Лидируют в нем Apple, Microsoft и Google, говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в списке лидируют американские бренды, за ними следуют Франция, Япония, Китай и Великобритания. Всего же в список 2022 года вошли бренды, которые представляют 33 страны.

Компании из США занимают в рейтинге 198 строчек из 500, на долю Китая приходится 45 строчек, а Великобритании – 35.

Топ-10 самых влиятельных брендов в мире

1. Apple (США);

2. Microsoft (США);

3. Google (США);

4. Amazon (США);

5. Walmart (США);

6. Toyota (Япония);

7. McDonald`s (США);

8. Mercedes-Benz (Германия);

9. Coca-Cola (США);

10. Tesla (США).

Список самых влиятельных брендов формируется на основании глобального влияния бренда, которое оценивается на основании его способности заходить на рынки и развивать их, а также получать прибыль. Компания основывается на трех показателях: доля на рынке, лояльность к бренду и глобальное лидерство.

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