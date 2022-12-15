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Залужный о Суровикине: Обычный полководец времен Петра I и «держиморда»

  • 15.12.2022, 23:54
  • 2,026
Залужный о Суровикине: Обычный полководец времен Петра I и «держиморда»
Сергей Суровикин

Быть командиром и лидером – это не одно и то же.

Командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин является типичным полководцем времен Петра I, гоголевским «держимордой», но быть командиром и лидером – это не одно и то же.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал в интервью изданию The Economist.

«Советская армия приветствовала и навязывала одно понятие: командир. Но быть командиром и лидером – это не одно и то же. При всем соответствующем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный полководец времен Петра I, скажем так, «держиморда» (персонаж из произведения Гоголя «Ревизор». – Ред.). Смотришь на него и понимаешь, что-либо ты выполнишь задание, либо тебе конец», – сказал Залужный.

По его словам, в украинской армии уже совсем другие подходы.

«Мы давно поняли, что это не работает. И особенно мы это осознали в 2014 году, когда командовать 21-летними лейтенантами пришли люди за 50-60 лет. Конечно, у нас были свои «держиморды», которые кулаками и бицепсами пытались наводить порядок, но в украинской армии это не выходит на 100%... Быть нормальным всегда можно», – сказал Залужный.

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