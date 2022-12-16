Путин летит в Минск для переговоров с Лукашенко

Путин летит в Минск для переговоров с Лукашенко10
- 16.12.2022, 9:28
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Визит назначен на 19 декабря.
Президент России Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря. Как сообщают пропагандистские ресурсы, пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне.
«Путин и Лукашенко обсудят ход реализации принятых ранее «союзных программ». Также уделят приоритетное внимание вопросам «безопасности», — говорится в сообщении.
Переговоры начнутся в широком составе с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее Лукашенко и Путин продолжат переговоры в формате «один на один».
Последний раз их двусторонняя встреча состоялась в конце сентября в Сочи.
Позже Лукашенко и Путин несколько раз были на совместных мероприятиях, например, на неформальном саммите глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге и саммите стран ОДКБ в Ереване.