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Путин летит в Минск для переговоров с Лукашенко

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  • 16.12.2022, 9:28
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Путин летит в Минск для переговоров с Лукашенко
фото: getty images

Визит назначен на 19 декабря.

Президент России Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря. Как сообщают пропагандистские ресурсы, пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне.

«Путин и Лукашенко обсудят ход реализации принятых ранее «союзных программ». Также уделят приоритетное внимание вопросам «безопасности», — говорится в сообщении.

Переговоры начнутся в широком составе с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее Лукашенко и Путин продолжат переговоры в формате «один на один».

Последний раз их двусторонняя встреча состоялась в конце сентября в Сочи.

Позже Лукашенко и Путин несколько раз были на совместных мероприятиях, например, на неформальном саммите глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге и саммите стран ОДКБ в Ереване.

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