Лукашенко: Да, мы с Россией 42 16.12.2022, 12:09

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Фото: Саша Гусов

Диктатор рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным.

На встрече с Путиным, которая пройдет 19 декабря в Минске, Лукашенко будет обсуждать вопросы ВПК, войны в Украине и экономики.

Об этом рассказал белорусский диктатор.

«Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — сказал Лукашенко.

Как писал сайт Charter97.org, Путин прилетит в Минск 19 декабря. Последний раз двусторонняя встреча белорусского и российского диктаторов состоялась в конце сентября в Сочи.

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