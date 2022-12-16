Лукашенко: Да, мы с Россией

Лукашенко: Да, мы с Россией42
- 16.12.2022, 12:09
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Диктатор рассказал, о чем будет разговаривать с Путиным.
На встрече с Путиным, которая пройдет 19 декабря в Минске, Лукашенко будет обсуждать вопросы ВПК, войны в Украине и экономики.
Об этом рассказал белорусский диктатор.
«Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — сказал Лукашенко.
Как писал сайт Charter97.org, Путин прилетит в Минск 19 декабря. Последний раз двусторонняя встреча белорусского и российского диктаторов состоялась в конце сентября в Сочи.