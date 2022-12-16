Ученые разгадали тайну камней, найденных возле Стоунхенджа 16.12.2022, 12:24

2,416

На их краях обнаружили мельчайшие следы золота.

В журнале Antiquity опубликована работа археологов из Саутгемптонского и Лестерского университетов (Великобритания), в которой представлены результаты исследования бронзовых топоров и фигурных булыжников из кургана, раскопанного в начале XIX века.

фото: Wiltshire Museum, Devizes

Курган представляет собой довольно крупный могильник возрастом примерно 3800 лет. Он находится на юге Англии, около деревни Аптон-Ловелл — поблизости от Стоунхенджа. Это погребение сразу привлекло внимание археологов благодаря большому количеству найденных в нем продырявленных костей животных, которые интерпретировали как эффектный костюм шамана.

фото: ©Rachel J. Crellin et al.

Но другие предметы захоронения, среди которых — кремневые чашки, два сломанных боевых топора и шило из медного сплава, — долгое время оставались неизученными. Сейчас этот пробел восполняют с помощью новых технологий, недоступных даже несколько десятилетий назад, не говоря уже о позапрошлом веке.

Используя эти методики, исследователи выявили мельчайшие следы золота на поверхностях или краях пяти инструментов, составлявших набор возрастом почти четыре тысячи лет. Это доказало, что каменные и медные предметы действительно использовали для придания формы золоту и манипуляций с ним в жидкой или металлической форме — процесс, который должен был опираться на опыт ювелиров, обученных работать с этим веществом.

По мнению археологов, мастер изготавливал ювелирные изделия из янтаря, гагата и дерева и покрывал их тонкими листами золота — ученым известны примеры таких артефактов соответствующего периода. В кремневых чашках, по их мнению, смешивали смолы и клей, а шилом создавали перфорацию и узоры.

Также ученые установили, что золото имеет элементную характеристику, которая напрямую связывает его с другими золотыми изделиями бронзового века, найденными в других местах раскопок в Великобритании.

Курган относят к уэссекской культуре, которая процветала после строительства Стоунхенджа. При этом в могиле нашли четыре неолитических топора, то есть им было уже несколько тысяч лет, когда их захоронили вместе с золотых дел мастером. Анализ показал, что один из них использовали для обработки золота бронзового века.

Сейчас практически невозможно ответить на вопрос, почему ювелир эпохи бронзы работал столь древним инструментом. Авторы работы предполагают, что топоры могли быть семейными реликвиями, передающимися из поколения в поколение. Впрочем, в этом случае возникает вопрос: почему их похоронили с мастером, а не передали его потомкам? Другой возможный вариант: их просто нашли в реке и решили, что им можно найти применение в ремесле.

фото: ©Rachel J. Crellin et al.

Как уже сказано выше, курган впервые раскопали в 1801 году. Захоронение содержало скелетные останки всего двух человек. Одного похоронили лежащим на спине, второго — в сидячем положении.

Примечательно, что первое тело при погребении было облачено в некое официальное или церемониальное одеяние, расшитое костями различных животных, а также кабаньими клыками. Судя по их расположению, эти кости и клыки когда-то были закреплены на одежде, но отпали, когда она истлела.

Обычно считается, что два тела в кургане не были помещены туда одновременно. Археологи предполагают, что первый скелет — останки человека с высоким статусом, возможно, шамана или мастера по обработке металла. О личности второго погребенного было высказано меньше предположений, поскольку артефактов, которые можно связать непосредственно с ним, не так много.

Уэссекская культура — это период завершения строительства Стоунхенджа, который возводили в несколько этапов на протяжении 1500 лет. По результатам археологических раскопок известно, что люди этой культуры оставляли в курганах вождей и других важных персон обширные наборы погребального инвентаря.

В них часто входили изделия из золота, которых в данном конкретном захоронении как раз не было. Зато были инструменты, предназначенные для создания этих изделий. Как тут не вспомнить о сапожнике без сапог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».