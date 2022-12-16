Эксперты назвали 10 самых экономичных авто в 2022 году 1 16.12.2022, 22:15

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В рейтинг попала и Skoda Octavia.

При выборе нового автомобиля покупатели обращают внимание не только на внешний вид автомобиля и его комплектации, но и на его технические характеристики, к числу которых относится и расход топлива.

Эксперты авторитетного британского издания Parkers назвали 10 самых экономичных автомобилей на рынке по состоянию на первый квартал 2022 года, пишет autotheme.info.

1. Peugeot 208. Расход топлива на 100 км – 3.96 л.

2. Opel Corsa. Расход топлива на 100 км – 4 л.

3. Volkswagen Golf. Расход топлива на 100 км – 4.1 л.

4. Renault Clio. Расход топлива на 100 км – 4.2 л.

5. SEAT Leon. Расход топлива на 100 км – 4.2 л.

6. Audi A3. Расход топлива на 100 км – 4.2 л.

7. Citroen C3. Расход топлива на 100 км – 4.22 л.

8. Skoda Octavia. Расход топлива на 100 км – 4.3 л.

9. Ford Fiesta. Расход топлива на 100 км – 4.3 л.

10. Opel Astra. Расход топлива на 100 км – 4.3 л.

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