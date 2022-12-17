Прорыв южного фронта: ВСУ готовят удар по важнейшей точке россиян в Крыму 17.12.2022, 9:21

Украинская армия создала на юге новую оперативную ситуацию.

Российская армия не может чувствовать себя в безопасности на Крымском полуострове.

«Думаю, удары по Джанкою будут продолжены», — пишет в статье на сайте «Эспрессо» украинский военный эксперт Сергей Згурец.

Там наиболее важная точка для противника – накапливается значительное количество артиллерии и техники. В Советском был уничтожен личный состав. Мы не знаем, какое оружие мы используем.

«Думаю, что ограничения количества этого оружия влияют и на темпы уничтожения противника в Крыму», – отмечает эксперт.

ВСУ на Юге формируют поле боя

За неделю на Юге были нанесены удары по 10 вражеским объектам. Все они касаются логистического пути из Волновахи в Мелитополь. Показательны удары по Мелитополю, где уничтожили 200 захватчиков. Там ликвидировали часть руководящего состава 58-й армии, отвечающую за проведение операций на этом участке фронта. По Бердянску – уничтожен личный состав и склад боеприпасов. Эти удары являются предтечей дальнейших наступательных действий и формированием поля боя через разрежение руководящих и логистических структур. На правом берегу Днепра этот процесс длился до трех месяцев.

«Я думаю, в этом случае динамика будет продолжаться, но будет ли это напрямую связано с наступлением, о котором говорит Залужный в интервью, я бы не забегал вперед. Он говорит о необходимости 300 танков – это половина от того, что есть во всех европейских армиях мира, по состоянию на данный момент. Вопрос резервов выходит сейчас на первый план. И это был прозрачный намек партнерам», – отмечает Сергей Згурец.

Россиянам будет очень тяжело воевать на улицах Бахмута

«Когда мы говорим о линии фронта от Яковлевки до Кордюмовки – она чрезвычайно активна и на каждом участке идут интенсивные бои», – пишет военный эксперт.

На севере (Яковловка) враг пытается закрепиться, закрепился, но ВСУ их откинули и они снова пытаются туда зайти. Враг пытается атаковать Соледар, есть попытки продвинуться между Клищиевкой и Опытным, чтобы обойти Бахмут с запада. Вся эта динамика не чрезвычайно сложна. Эта линия фронта удерживается, несмотря на то, что враг пытается на узком участке фронта сконцентрировать значительное количество артиллерии и личного состава. Ротация частей ВСУ произошла. За 200 дней, в которые ведутся активные наступательные действия противника, они продвинулись только на некоторое расстояние в километрах.

В районе самого Бахмута противник пытается атаковать с востока – он продвигается по трассе, но это в пределах одного километра. Попытки противника выйти на пригородную застройку — там ведутся бои и наши войска отражают наступление. Россиянами был разрушен мост, обеспечивавший сообщение со стороны Соледара. Бахмут надежно обеспечивается с запада, нет никаких оснований беспокоиться о полном кольце вокруг города. Россиянам вести бои в пригородных застройках будет очень сложно. Здесь есть все предпосылки, чтобы они стали мясорубкой для противника. Сил для захвата города, его охвата и движения дальше у противника нет.

У ВСУ есть успехи в Луганской области

Эта неделя в Луганской области была сложной — плохая погода и все превратилось в грязь. Но прежде было несколько морозных дней — были предприняты действия в направлении попытки окружить Сватово и расширить серую зону близ Кременной. Диброва – это один из населенных пунктов, обеспечивающий выход к реке Красной, которая делит Кременную пополам. Дальше это позволит провести операцию, чтобы оцепить Кременную. Противник загнал значительное количество личного состава на весь участок Сватово-Кременной. Сейчас динамика несколько замедлилась – из-за сил РФ и погоды. Как только немного подмерзнет, возможно, это будет одно из важных направлений, на которое намекает генерал Залужный, когда говорит о создании условий для наступления.

Новый удар по Беларуси не станет неожиданным

Угроза наступления из Беларуси на Киев или в направлении Львова так или иначе обсуждается на экспертном уровне. Руководство Генштаба говорит, что предпосылок для создания наступательной группировки еще нет, хотя динамика достаточно тревожна. Даже генерал Залужный говорит, что он не исключает наступления на Киев.

«Мы понимаем, что это использование того потенциала, который будет постепенно формироваться в Беларуси. Сейчас действия Беларуси настолько предсказуемы, что это не будет неожиданностью, как в феврале. В этот раз и Лукашенко, и белорусская армия получат существенный удар с нашей стороны, чтобы отразить любые желания использовать свою территорию для посягательства на Украину. Территория этой страны была использована агрессором, белорусские инструкторы тренируют россиян и с территории Беларуси совершаются удары по нашей территории. Это требует ответных действий», – констатирует Сергей Згурец.

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