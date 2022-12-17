Ударило током, сломал шею о дно: от чего в 2022 году умирали силовики и пропагандисты 2 17.12.2022, 12:05

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Внезапно скончался не только Макей.

В 2022 году скоропалительно умер не только министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Неожиданная смерть настигла также лукашенковских силовиков и пропагандистов.

The Village Беларусь рассказывает про 5 случаев.

Выступал за применение оружия против протестующих

12 декабря в 49 лет скончался Николай Щекин. С 2009 по 2013 годы он возглавлял Институт государственной службы Академии управления при Лукашенко, руководил Центром политической и экономической социологии Института социологии НАН Беларуси.

Он активно защищал режим Лукашенко, а также занимал антиукраинскую позицию, за что и попал в список пропагандистов Центра противодействия дезинформации Украины под №86. Центр приводит некоторые цитаты Николая Щекина. Например, вот цитата, датированная 1 марта 2022 года, то есть спустя неделю после вторжения РФ в Украину: «В течение 30 лет украинскому народу насаждалась идеология нацизма, бандеровцев — убийства и ненависти. Поэтому лишь избавившись от этой «коричневой чумы», можно стать суверенной и самостоятельной страной. Сегодня украинский народ сам должен захотеть и приложить все усилия по изгнанию нацистов и не допустить оккупации своей страны коллективным Западом». Это первый белорус, который попал в список пропагандистов-сторонников России.

Щекин также выступал за применение оружия для подавления протестов 2020 года. «В данном контексте следует принимать комплекс мер по недопущению ситуации — от идеологических (образовательных и просветительских) форм до более жестких с применением спецсредств и оружия для обеспечения правопорядка», цитировала его слова БелТА. Причина смерти Щекина пока не сообщается.

Мылся в ванне, когда его ударило током

5 октября стало известно о смерти сотрудника отдела иностранной информации АТН (Агентства теленовостей) Андрея Семченко. Ему было 22 года. Он был соведущим в программе «Вокруг планеты» и освещал международную политику, используя пропагандистские штампы про «американскую указку», «накачку оружием Украины», «преступное давление Запада на суверенные страны» и пр.

По предварительной информации, он погиб в результате несчастного случая: мылся в ванне, когда его ударило током при коротком замыкании в стиральной машине. Новых данных о причинах смерти нет.

Сломал шею о дно

19 июля стало известно о гибели подполковника Алексея Гетьмана, начальника отдела охраны правопорядка милиции общественной безопасности Барановичского ГОВД. Ему был 41 год.

По информации «Нашей Нивы», он сломал шею, прыгнув в воду и ударившись о дно, лежал парализованный и в итоге умер. Гетьман был активным исполнителем репрессий в Барановичах, фабриковал административные и уголовные дела против жителей.

После смерти начальника силовики провели обыски у людей, ранее осужденных за оскорбление Гетьмана. Официальной версии о причинах смерти милиционера мы не нашли.

Подожгли на допросе

31 мая в Шкловском РОВД во время допроса мужчина поджег себя и милиционера. В результате он погиб сам, а позже от полученных ожогов скончался сотрудник РОВД Дмитрий Ходоренко. Ему было 27 лет. Следственный комитет сообщал, что проводит проверку по делу. Результаты проверки пока не обнародованы. Насколько активно этот милиционер участвовал в подавлении протестов, неизвестно. Известно только, что за оскорбительный комментарий о гибели Ходоренко был арестован музыкант Роман Дергачев.

Обнаружили повешенным

17 марта Следственный комитет Беларуси сообщил о смерти Эмиля Чечко, солдата, который сбежал из Польши в Беларусь во время миграционного кризиса на границе. Его обнаружили повешенным в минской квартире, где он проживал. Парню было 26 лет. Следователи подчеркнули, что рассматриваются все возможные версии, в том числе насильственный характер смерти.

В Беларуси Эмиль Чечко давал много интервью о том, что польские пограничники якобы расстреливали прямо на границе мигрантов и волонтеров, что и сам тоже совершал такие убийства. МВД Польши это опровергло. За день до смерти Эмиль записал видеообращение о том, что польские экстремисты отправились воевать в Украину. Похоронили польского солдата только 5 мая на военном кладбище в Долгиново.

В сентябре на границе с Польшей, в частности, недалеко от пункта пропуска «Берестовица», появились плакаты с Эмилем Чечко с надписью «У меня есть совесть, а у вас?». По мнению госСМИ, эти плакаты должны пристыдить въезжающих в Беларусь поляков. В ноябре Минюст зарегистрировал международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко. С момента смерти прошло 9 месяцев, но данные расследования по факту гибели пока не обнародованы.

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