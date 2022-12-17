В Польше задержали шесть российских и белорусских шпионов 3 17.12.2022, 15:23

6,100

Кроме того, польские власти выслали 45 «дипломатов» под прикрытием.

С февраля в Польше задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами. Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

Он напомнил, что польские власти выслали из страны 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши.

«Российская сторона и их доверенные лица, то есть белорусские службы, проявляют активность, но это не остается без внимания польской контрразведки. Шпионские расследования длительные, об их результатах часто приходится рассказывать с опозданием», — сказал Станислав Жарин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».