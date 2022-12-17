Исследователи раскрыли одну из тайн Собора Парижской Богоматери 17.12.2022, 18:00

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Еще одна, вероятно, останется загадкой навсегда.

Ученые изучили два саркофага из Собора Парижской Богоматери. Изучив свинцовый гроб, криминалисты из Тулузы узнали имя его владельца, пишет Arkeonews. Им был Антуан де ла Порт, каноник собора Нотр-Дам-де-Пари, умерший в 1710 году.

Де ла Порт был богатым и влиятельным прелатом, внесшим чрезвычайно большую сумму на строительство нового алтаря — 10 тыс. ливров. Это щедрое пожертвование дало толчок строительству, задуманному еще в 1638 году. Его обещал закончить король Людовик XIII в благодарность Богу за рождение сына. Однако свое обещание он не выполнил, и оно перешло по наследству к Людовику XIV вместе с короной.

В 1699 году этот государь отдал приказ о начале строительства, однако через два года началась война за испанское наследство, и денег на культурный объект не осталось.

Тут-то на помощь и пришел Антуан де ла Порт. Его пожертвование позволило закончить долгострой к 1715 году.

Имя второго погребенного, вероятно, останется загадкой навсегда. Исследователям удалось лишь установить, что им был мужчина в возрасте 24−40 лет. Судя по форме тазовой кости, он с малых лет ездил верхом. Также в детстве ему зачем-то перематывали голову, из-за чего череп деформировался.

Возможно, это было данью моде — изменение формы черепа было распространено в Европе в раннем средневековье.

К моменту смерти мужчина страдал от какого-то хронического заболевания, из-за чего потерял почти все зубы. Верхняя часть его черепа была распилена, что говорит о том, что тело бальзамировали.

Судя по месту захоронения, а также тому, что его гроб был отлит по форме тела, погребенный был знатным человеком.

Никаких других деталей о нем пока не удалось установить. Саркофаг неизвестного дворянина находился в более глубоком культурном слое, чем гроб де ла Порта, а значит, это захоронение было сделано раньше. Но когда именно, пока неизвестно.

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