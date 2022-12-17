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США продлили санкции против «Белавиа»

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  • 17.12.2022, 18:44
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США продлили санкции против «Белавиа»

Ограничения продлены на 180 дней.

Министерство торговли США продлевает экспортные ограничения против авиакомпании «Белавиа». Информация об этом появилась на сайте американского ведомства.

В начале марта Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении авиационных товаров для Беларуси, а также требования, которые касаются лицензирования самолетов и запасных частей. В итоге любой самолет, выпущенный для Беларуси в США или другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию. 

В апреле Министерство торговли США добавило семь белорусских самолетов в перечень нарушителей мер экспортного контроля, а в июне ведомство запретило обслуживание самолетов Boeing и Embraer, используемых в Беларуси и России.

Введенные в июне ограничения действовали 180 дней, сейчас они продлены на аналогичный период.

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