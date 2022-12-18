NYT раскрыло подробности операции по ликвидации начальника Генштаба РФ Герасимова

NYT раскрыло подробности операции по ликвидации начальника Генштаба РФ Герасимова1
- 18.12.2022, 8:51
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В результате удара погибли десятки российских военных.
США пытались помешать Украине ликвидировать начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова во время его майской поездки на передовую.
Американская сторона, узнав о планах российского генерала посетить зону боевых действий, скрыла эту информацию от украинских партнеров, пишет The New York Times.
По информации издания, в Вашингтоне опасались, что убийство российского военачальника приведет к прямому военному столкновению между США и Россией.
Впрочем, украинская сторона все равно узнала о планах Герасимова приехать на передовую и собиралась нанести удар по позициям, на которых находился генерал, но США попросили Украину не делать этого.
«Мы сказали: это слишком», - передает издание реакцию американских чиновников.
Однако просьба американцев поступила слишком поздно: в тот момент украинские военные уже начали атаку на позиции с российским военачальником.
В результате того удара погибли десятки российских военных, но Герасимов в их число не вошел, говорится в материале. После этого случая российские высокопоставленные военные сократили свои поездки на передовую, отмечает издание.