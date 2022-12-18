В Беларуси скоропостижно умер известный искусствовед и театральный критик Алексей Стрельников 1 18.12.2022, 10:25

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Ему было 39 лет.

В возрасте 39 лет скоропостижно умер искусствовед, театральный критик, журналист Алексей Стрельников. Об этом сообщают его коллеги и друзья.

С Алексеем Стрельниковым произошел несчастный случай, сообщает на своей странице в «Фейсбуке» руководитель Белорусской рады культуры Сергей Будкин.

Алексею Стрельникову было 39 лет. Он родился в Новосибирске, но всю сознательную жизнь прожил в Беларуси. Закончил факультет журналистики БГУ и театроведческую аспирантуру Белорусской академии искусств.

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