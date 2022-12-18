Баня за миллиард: экс-работник рассказал о дворце Путина в Ново-Огарево 18.12.2022, 10:43

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Бежавший из страны россиянин показал чертежи резиденции и раскрыл ее тайны.

Ледовая арена, частный медицинский комплекс, который обслуживает лишь одного человека, и баня из канадской лиственницы за миллиард рублей: бывший работник российской правительственной резиденции в подмосковном Ново-Огареве рассказал «Настоящему Времени» о внутреннем устройстве и убранстве одной из самых закрытых территорий страны – резиденции Владимира Путина.

Ново-Огарево находится в Одинцовском районе Подмосковья между Рублево-Успенским шоссе и Москвой-рекой. Государственной резиденцией Путина она стала в 2000 году, вскоре после его прихода к власти. С тех пор политик оттуда не выезжал: он продолжал пользоваться резиденцией и те четыре года, когда был премьером, а президентом России был Дмитрий Медведев. Точное расположение резиденции известно, но Федеральная служба охраны России ограничивает возможности ее геопозиционирования на онлайн-картах, а доступ посторонних лиц на территорию строго запрещен: даже журналистов кремлевского пула впускают только в несколько комнат и кабинетов, где первые лица России проводят официальные встречи и мероприятия.

В расследовании, которое в прошлом году опубликовало российское издание «МБХ-медиа», комплекс в Ново-Огареве назвали «тайным городом Путина». Журналисты выяснили, что строительство резиденции обошлось государству в сумму от 20 до 50 млрд рублей. Но при этом никаких документов, в том числе информации по тендерам, в связи с этой стройкой в общем доступе нет.

Россиянин Станислав Чекалев проработал в Ново-Огареве пять месяцев, вплоть до самой сдачи в эксплуатацию одного из объектов на территории резиденции осенью прошлого года. После начала российского вторжения в Украину Чекалев покинул страну и сейчас находится в Грузии. С места своей бывшей работы Станислав сохранил реальные чертежи резиденции: он планирует создать по ним локации для компьютерной игры-шутера. А еще молодой человек заявил, что хочет быть полезным Украине и готов сотрудничать с ее властями, в том числе передать им информацию о подмосковном «дворце Путина». За все перечисленное на родине ему может грозить уголовное преследование по статье «Госизмена».

До работы в Ново-Огареве Станислав занимался ландшафтным дизайном в Санкт-Петербурге, выполнял частные заказы. Один из поставщиков оборудования предложил ему работу в правительственной резиденции. У Станислава затребовали копию паспорта и уже через месяц разрешили приступить к работе. Других проверок, по его словам, он не проходил.

«На первом этапе строительства туда было довольно легко попасть. Я выписывал пропуска для новых рабочих. Их проверяли буквально за несколько часов и запускали уже на объект, – рассказывает Станислав Чекалев. – Объект охраняла Росгвардия в основном, но раз в неделю минимум приезжала ФСО для своих каких-то проверок. А уже под конец всех проверяли более тщательно: под конец как в аэропорту стало».

У Станислава сохранилась копия рабочего договора с заказчиком проекта в Ново-Огареве и масса видео- и фотоматериалов, которые он снимал, будучи непосредственно на объекте. Проносить телефоны в Ново-Огарево было запрещено, но, по словам Станислава, это правило, особенно в первые два месяца, никто не соблюдал. Сам он пользовался телефоном до конца рабочего контракта и объяснял охране это тем, что это ему необходимо для работы.

Часть комплекса, где работал Станислав, была выделена под жилье для премьер-министра России Михаила Мишустина. Но он видел собственными глазами не только этот сектор, но и много других объектов:

«Частная больница Путина, шестиэтажный дом приемов, ледовая арена, вип-зона для Мишустина, его главный дом», – перечисляет он. Официально резиденция в Ново-Огареве, по его словам, называлась в документах «МР-4», или «Москва-река 4».

И больница, и спорткомплекс с ледовой ареной строились, по словам Станислава, исключительно под нужды президента Путина: они находятся прямо через дорогу от его жилой резиденции.

Также в Ново-Огареве, по словам Станислава, была большая баня из дорогостоящих материалов. Но в ней так никто и не успел попариться:

«Баня, например, делалась из бруса, из лиственницы, привезенной из Канады. Причем брус был в диаметре сантиметров 60, – рассказывает Чекалев. – Баня стоила один миллиард рублей, и в марте, в ночь с 14 на 15 число, она сгорела – по причине протечки воды и возгорания электрощитка».

По словам Станислава, ответственности за этот пожар так никто и не понес.

У Станислава остались также сохраненные скриншоты из рабочих чатов и записи телефонных разговоров с сотрудниками. Они в том числе обсуждали сгоревшую баню и то, как рабочие разбирают остатки ее сруба под контролем ФСО.

В марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, Станислав покинул Россию и уехал в Черногорию, где ему предложили работу. После того как стало известно о массовых убийствах в украинском городе Буча мирных жителей, совершенных российскими военными, Станислав связался с консульством Украины в Белграде, столице Сербии. Он сказал, что может помочь украинскому агенту попасть на территорию российской правительственной резиденции, а в обмен попросил, чтобы его впустили в Украину волонтером.

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«Один из представителей украинского консульства связал меня со спецслужбами (Украины), общение у меня было через него. Мы общались на протяжении месяца, – рассказывает Станислав Чекалев. – Но мне точно ничего не ответили, сказали только ждать».

«Мой отец, после того как узнал, что я на стороне Украины и хочу приехать в Украину, пожелал мне сдохнуть под «Градами» вместе с украинцами, – замечает россиянин. – Что они ему сделали плохого, я понятия не имею: он никогда не был в Украине, никогда не имел дела с украинцами. Но вот – русская пропаганда».

Сейчас Станислав находится в Грузии, ведет блог и не отказывается от намерений установить сотрудничество с украинской стороной. А еще собирается создать видеоигру, действие которой будет проходить в Ново-Огаревской резиденции. У него уже есть некоторые наброски шутера, а также собралась команда единомышленников: осталось только найти спонсоров, которые вложатся в проект.

«Мне пришла идея, что я могу не только сделать свое разоблачение этой стройки, рассказать подробно о ней, но еще и могу создать фотореалистичную игру, где любой желающий сможет побегать по резиденции, посмотреть ее, заглянуть в каждый ее угол, в каждый дом, – говорит россиянин. – В Россию я, конечно же, не планирую возвращаться в ближайшее время. Думаю, что данный режим просуществует еще порядка десяти лет и мы, наверное, ничего с этим поделать не сможем. И даже если Россия проиграет (а она проиграет в этой войне), то в России просто начнется тотальная военная диктатура. Поэтому, наверное, мы сейчас должны бороться за умы следующего поколения».

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