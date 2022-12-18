Политзаключенного Сергея Коршуна уже 38 дней удерживают в ШИЗО 1 18.12.2022, 13:58

1,166

Сергей Коршун

Блогер отказался признавать установленный лукашистами «внутренний распорядок».

Сергей Коршун — блогер телеграм-канала «Армия с народом», бывший сотрудник милиции. Его задержали в июле 2020 года в рамках «дела» по статье 342 УК. Потом статью Коршуну переквалифицировали на 293 УК («Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности»), пишет «Весна».

Минский областной суд 7 мая 2021 приговорил Сергея к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

По информации правозащитников, Сергея уже 38 дней непрерывно удерживают в штрафном изоляторе за «нарушение правил внутреннего распорядка».

Поддержать Сергея Коршуна можно по адресу: ИК № 3, 211322, Витебская область, г. п. Витьба, Сергею Владимировичу Коршуну

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».