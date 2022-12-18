В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов 4 18.12.2022, 14:19

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В городе — серьезные разрушения.

В российском Белгороде, недалеко от границы с Украиной, прогремели новые взрывы, в городе виден дым.

О мощных взрывах Белгороде сообщают местные Telegram-каналы. При этом публикуются фото и видео. Некоторые источники сообщают о серии из 10 «хлопков». Также сообщается, что обстрелян южный район города Харьковская гора.

«По предварительным данным, есть разрушения на земле. Официальной информации пока не было», — говорится в сообщениях.

Россияне заявляют о работе ПВО, а в одном из кварталов заметили дым.

Также публикуются кадры выбитых окон и осколков в результате прогремевших в Белгороде взрывов.

«На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу», – цитируется заявление местных властей.

Россияне также публикуют найденные обломки ракет. В соцсетях отмечают, что обломки ракеты упали на автомобиль.

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