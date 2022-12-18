Москвичи подали рекордное количество исков против военкоматов 3 18.12.2022, 19:12

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За два года их количество выросло в 3,6 раза.

С начала года московские суды приняли 1495 административных исков против военных комиссариатов. Это рекордное количество: за два года их количество выросло в 3,6 раза, обратил внимание глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. При этом рост количества жалоб начался еще до войны в Украине и мобилизации.

«Административные иски подаются при оспаривании законности и обоснованности действий, бездействия и решений государственных органов и должностных лиц. Рост числа судебных претензий к военкоматам начался в 2021 году», — написал Чиков.

За неполный год суды первой инстанции успели рассмотреть почти все поданные иски — 1243 дела. В первом полугодии их было 505, за оставшееся время суды рассмотрели еще 729 дел. За три месяца, прошедших с начала мобилизации, суды приняли 292 иска к военкоматам. Это чуть меньше, чем за весь 2017 год.

Почти в половине случаев (47%) инстанции отказывали в удовлетворении исков.

За первые четыре месяца 2022 года россияне пожаловались президенту на Министерство обороны более восьми тысяч раз. Это больше, чем в любое другое время за последние шесть лет, сообщали «Важные истории».

Россияне чаще всего жаловались на работу военкоматов. Также граждане высказывали недовольство денежными выплатами контрактникам, отсутствием помощи в поиске пропавших без вести и военнопленных и вооружением армии.

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