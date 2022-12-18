Египет обнаружил крупное месторождение газа в Средиземном море 18.12.2022, 21:15

Предварительно объем новой скважины составляет около 3,5 триллиона кубических футов газа.

Египет обнаружил крупное газовое месторождение в восточной части Средиземного моря, сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Тарек Эль Молла, передает Reuters.

Месторождение газа найдено в блоке Наргис. Это один из четырех морских разведочных блоков, в которых операционными долями владеют компании Chevron и Tharwa Petroleum.

Предварительно объем новой скважины составляет около 3,5 триллиона кубических футов газа.

Находка может дать толчок усилиям Египта по позиционированию себя в качестве энергетического центра в восточном Средиземноморье после того, как в 2015 году компания Eni объявила об открытии гигантского газового месторождения Зохр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».