В Минобороны Беларуси рассказали, что значат красные вкладыши в военных билетах

В Минобороны Беларуси рассказали, что значат красные вкладыши в военных билетах11
- 18.12.2022, 21:49
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О красных мобилизационных предписаниях много писали в интернете.
В эфире телеканала СТВ пояснили, почему в военный билет белорусов, прошедших сверку учетных данных военнообязанных, военкоматы вклеивают красные мобилизационные предписания. Ответ дал начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Шальпук.
О красных мобилизационных предписаниях много писали пользователи интернета. Его значение объяснили в контексте проверки и сверки учетных данных военнообязанных. Эти мероприятия затронули уже более 85% граждан из числа военнообязанных.
По словам Шальпука, предписание не ограничивает белорусов, например, в свободе передвижения:
- [Предписание] Является документом, который говорит гражданину, что он в соответствии со своей военно-учетной специальностью, которую он имеет, закрепляется за конкретным воинским подразделением в конкретной воинской части. Данные предписания выдавались и ранее военными комиссариатами.
По мнению представителя Минобороны Беларуси, внимание к красным вкладышам сейчас повышено из-за того, что сверка проходит в более короткий срок, а не на протяжении года.
- У наших граждан сложилось ложное впечатление, что данное предписание получают все, кто пребывает в военный комиссариат. Это неверно. Данные предписания выдаются ограниченному количеству военнообязанных, - пояснил Александр Шальпук. - Предписания получают […] только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил.
Что касается красного цвета предписаний, то Шальпук говорит:
- Это цвет просто, просто красный цвет.
Что касается предписаний белого цвета, то, по словам начальника 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, они не относятся к военнообязанным.