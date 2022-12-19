В Британии показали тренировку украинских воинов в заснеженной Англии
- 19.12.2022, 5:00
Фотофакт.
В Британии проходят учения для украинских воинов. На этой неделе новобранцев тренировали в заснеженной Северной Англии, чтобы подготовить их к боевым действиям на фронте.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.
«Украинские новобранцы, участвующие в тренировочной программе под руководством Великобритании, в начале этой недели тренировались в заснеженной Северной Англии, готовясь к боевым действиям на фронте», - пишет пресс-служба Минобороны.