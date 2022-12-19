В Британии показали тренировку украинских воинов в заснеженной Англии 19.12.2022, 5:00

Фотофакт.

В Британии проходят учения для украинских воинов. На этой неделе новобранцев тренировали в заснеженной Северной Англии, чтобы подготовить их к боевым действиям на фронте.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

«Украинские новобранцы, участвующие в тренировочной программе под руководством Великобритании, в начале этой недели тренировались в заснеженной Северной Англии, готовясь к боевым действиям на фронте», - пишет пресс-служба Минобороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».