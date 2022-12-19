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Минобороны РФ объявило о новых учениях в Беларуси

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  • 19.12.2022, 9:28
  • 7,542
Минобороны РФ объявило о новых учениях в Беларуси

Белорусские военные об этом молчат.

Российские военные проведут на белорусских полигонах тактические учения батальонного уровня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что по итогам учений будет дана окончательная характеристика боеспособности и боеготовность подразделений.

Отметим, что белорусские военные об этих учениях молчат. Лукашенко полностью отдал военную инфраструктуру страны в руки российской армии.

Ранее сайт Charter97.org писал, что по мнению украинского генерала Сергея Наева, Путин обсудит с Лукашенко участие Беларуси в наземной операции.

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