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Россия и Беларусь не согласовали цену на газ на 2023 год

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  • 19.12.2022, 10:29
  • 10,276
Россия и Беларусь не согласовали цену на газ на 2023 год

Переговоры продолжаются

Беларусь и Россия продолжают переговоры о цене на газ на 2023 год. Цена до сих пор не согласована. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. На прошлой неделе он встречался с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Каранкевич сказал, что россиянам были предоставлены предложения белорусской стороны по цене на газ в 2023 году, а также по принципам формирования объединенного рынка газа. Эти подходы неоднократно обсуждались.

Отметим, что сегодня с визитом в Минск прилетит Путин. С ним будет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Вчера в Беларусь неожиданно прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

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