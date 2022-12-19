Ученые рассказали, какие запахи запускают иммунную защиту 2 19.12.2022, 12:49

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Запахи служат довольно надежными индикаторами опасности.

Они могут сигнализировать о нездоровье человека или животного, о присутствии токсинов. Неприятные запахи стимулируют защитные поведенческие реакции, вызывая отвращение и стремление избежать потенциальную угрозу. Но этим ответ на них не ограничивается. Такие ароматы тут же запускают иммунный ответ, усиливая защиту организма. Это продемонстрировала новая работа ученых из шведского Каролинского университета, отчет о которой опубликован в журнале Evolution, Medicine, and Public Health, пишет Naked science.

Мэтс Ольсон (Mats Olsson) и его коллеги проводили эксперименты с 36 здоровыми добровольцами обоих полов. Участникам предлагали 16 различных запахов, включая четыре нейтральных (дистиллированная вода, минеральное масло и так далее) и 12 тех, которые обычно вызывают отвращение (ферментированной селедки, гнилых дрожжей, скатола, меркаптана и прочего) и в различных обстоятельствах могут сигнализировать об испорченной пище либо о болезни.

Добровольцы самостоятельно оценивали степень своего отвращения по шкале от нуля до 100. Для более объективной оценки ученые также собирали электромиографические данные об активности мимических мускулов в ответ на тот или иной запах. Определив отношение участников эксперимента к разным запахам, ученые снова предъявляли их добровольцам и на этот раз получали пробы слюны.

В ней они определяли концентрацию фактора некроза опухоли TNF-α, а также секреторного иммуноглобулина А (sIgA). TNF-α — белок, который выделяют работающие в ротовой полости иммунные клетки в ответ на появление бактерий, стимулируя защиту организма и приготовляясь к их уничтожению. Аналогично действует sIgA: он активно производится клетками слизистой, препятствуя закреплению бактерий и усиливая процессы воспаления.

Работа показала, что контакт с запахами, вызывающими отвращение, стимулирует быстрое и значительное повышение количества TNF-α. Это готовит организм к защите от потенциальной опасности. Кроме того, один из эффектов TNF-α — повышение чувствительности к горькому вкусу, еще одному способу вовремя распознать токсичную угрозу. Вместе с тем значительного увеличения концентрации sIgA ученые не выявили.

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