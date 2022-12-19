В Беларуси IT-сфера впервые ушла в минус 3 19.12.2022, 12:50

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«Вытягивать» экономику больше некому.

По итогам одиннадцати месяцев валовый внутренний продукт (ВВП) Беларуси существенно отстает от аналогичных показателей 2021-го года. В январе-ноябре этого года снижение составило 4,7%, пишет телеграм-канал «Нашы грошы» со ссылкой на официальные данные Белстата.

Заметнее всего спад в экономике виден в сферах транспорта, строительства и торговли. Транспортная деятельность за январь-ноябрь показала снижение на 16,8%. Месяцем ранее показатель был минус 16,7%. Спад по итогам 11 месяцев сохраняется в строительной сфере (-11,3%). За десять месяцев ситуация была здесь аналогичной (-11,3%). Сфера торговли и ремонта автотранспорта упала на 11,7%.

Немного снизилось отставание в обрабатывающей промышленности: -6,6 % по итогам ноября против -7,0 % в октябре. Однако о восстановлении в обрабатывающей промышленности говорить не приходится. В то же время, горнодобывающая промышленность находится в зоне роста за январь-ноябрь (+2,5%). Однако доля последней в ВВП очень мала и составляет лишь 0,8%.

Об ухудшении показателей производства в большинстве отраслей косвенно свидетельствует продолжение спада в сферах водоснабжения и удаления отходов (-2,5%), снабжения электроэнергией и газом (-1,5%).

Если говорить об IT, то по итогам ноября один из последних драйверов роста белорусской экономики, ожидаемо, ушел в отрицательную зону (-0,2%). Это закономерный итог негативной динамики, которую отрасль демонстрировала последние 7 месяцев. В целом по итогам года спад может еще углубиться. «Вытягивать» экономику больше некому.

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