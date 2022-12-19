Экономист: Инфляция уже съела обещанную бюджетникам прибавку 1 19.12.2022, 13:08

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Возможное повышение на 17% не поможет.

Зарплату бюджетников в Беларуси обещают увеличить на 17%. При этом финансовые аналитики прогнозируют двузначную инфляцию в следующем году.

Экономист Лев Марголин в комментарии сайту Charter97.org рассказал, насколько реально анонсированное повышение зарплат и удастся ли перекрыть рост цен такой надбавкой.

— Если обещают, значит, наверное, реально. Я думаю, что они рассчитывали и закладывали соответствующие расходы в бюджет. Тут вопрос не в том, насколько это реально, а в том, насколько это достаточно для того, чтобы перекрыть уже прошедшую инфляцию.

Если будет повышение на 17% за год, то это, скорее всего, только для того, чтобы компенсировать инфляцию будущего года. Но насколько я помню, бюджетникам уже достаточно давно не повышали зарплату, по крайней мере последние месяцы. Учитывая это и инфляцию за полтора-два года, этого недостаточно. Но вместе с тем, по сравнению с другими категориями, это, в общем-то, показывает, что власть думает о бюджетниках.

Остальные категории граждан — это вопрос, как говорится, коммерческий. Они либо работают по найму, и там все зависит от того, как будут развиваться в общем дела в экономике, либо они работают сами на себя как самозанятые. В будущем году для этой категории будет достаточно такой льготный режим — 10% налога от валового дохода.

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