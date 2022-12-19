Российский рубль посыпался после запуска «печатного станка» Центробанком 19.12.2022, 14:34

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Валютный рынок РФ готовится завершить декабрь сильнейшим за полгода падением.

Российский валютный рынок испытывает нарастающий приступ депрессии и идет к тому, чтобы завершить декабрь сильнейшим за полгода падением, пишет Finanz.

После снижения пять дней подряд на прошлой неделе в понедельник российский рубль подешевел к доллару рекордно с конца июля (более чем на 3%), в то время как евро впервые с конца мая пробил отметку 70 рублей.

За две недели декабря курсы на Мосбирже подскочили почти на пять российских рублей, и эта девальвация - ожидаемая, считают аналитики.

В ноябре Центральный банк России залил в банковскую систему триллион российских рублей кредитов репо, который госбанки использовали для покупки российских государственных облигаций. Запустив де-факто русское QE, Центробанк включил «печатный станок» для финансирования дефицита бюджета, который в декабре может составить астрономические 5 триллионов рублей.

Это увеличивает денежную массу - рублей в системе становится все больше, а приток валюты при этом падает, объясняют аналитики «Солид»: стоимость российской нефти Urals опустилась ниже $50, а число покупающих ее стран сократилось до четырех - это Китай, Индия, Турция и Болгария.

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