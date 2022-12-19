«Лукашенко будут душить втроем» 19.12.2022, 14:40

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Что белорусы думают визите Путина, Шойгу и Лаврова в Минск.

Сегодня Путин должен прилететь в Беларусь для переговоров с Александром Лукашенко. В Минск уже прибыли министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают о визите представителей российского режима в Минск белорусы.

«Для начала нового этапа войны ехать в Минск не обязательно. Что-то еще будут перетирать».

«Лавров привез новичок».

«Шойгу не смог договориться с синепалым, так приедет питерский гопник решать проблемы с этим усатым».

«Таракан отдал Путину всю Беларусь с потрохами. Все склады, аэродромы, военные городки, госпитали. Путин приехал с личными гарантиями таракану. Гарантией его личной безопасности при вступлении картофельной армии в войну. И угрозами, если он этого не сделает. Ибо Путину позарез нужен второй фронт, чтобы оттянуть часть сил ВСУ. Иначе может начаться неконтролируемый разгром русской армии, обрушение всей России. А украинцы готовы — ждут, потирают «Джавелины» в предвкушении».

«Что-то кремлевское ОПГ зачастило к колхозному холую».

«Таракану не позавидуешь, стервятники слетаются душить, чтобы открыл фронт со стороны Беларуси».

«Плешивая крыса настолько теперь боится зачес высунуть из дворца после убийства Лакея, что пришлось Путину самому ехать к своему колхозному холую угрожать и уговаривать. Карлик докатился, скоро в Зимбабву будет ходить автоматы поштучно покупать».

«Так или иначе, пока эти твари до Гааги доберутся, успеют людям много горя сделать. Сейчас самое время «прогрессивному сообществу» закрутить санкции по самое немогу, Лукашенко — в первую очередь, чтобы выбить из дурной головы всякое желание идти и убивать».

«Не позавидуешь Лукашенко. Целой тройкой душить будут. Не удалось ему открутиться, даже закос под грипп не прокатил».

«Украине предоставляется хороший шанс решить проблему раз и навсегда. Только подумайте, что до 20 декабря 2022г. все может закончится».

«Пришла пора отдавать долги, которые нагреб финансовый гений из Шклова. Заодно исполнять обещания. В окопах гнить. Спиной к спине отстреливаться. Что там еще сипел этот недоумок? Вопрос в другом. Если он пошлет на убой в Украину белорусскую армию, то она пойдет безропотно, как скот? Это будет просто катастрофа. Неужели и сейчас белорусы будут молчать?», - пишут читатели сайта Charter97.org.

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