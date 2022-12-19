Путин прилетел в Минск 64 19.12.2022, 15:43

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Началу визита предшествовала целая спецоперация.

Владимир Путин прилетел в Минск. Об этом сообщил Telegram-канал, близкий к пресс-службе Лукашенко. Сообщается, что глава Кремля прилетел на самолете Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022.

По информации Telegram-каналов, началу визита главы Кремля предшествовала целая спецоперация: для конспирации в воздух были подняты сразу три правительственных борта, на которых летает Путин: RA-96022, RA-96014 и RA-96020.

Напомним, в Минск уже прибыли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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