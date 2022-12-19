В Польше начался набор на второй этап кампании «Тренируйся вместе с армией»
- 19.12.2022, 16:11
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Инструкторы научат желающих основам обращения с оружием, выживания и оказания первой медпомощи.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время торжественного открытия второго этапа кампании «Тренируйся вместе с армией на каникулах» сообщил, что первый этап кампании вызвал большой интерес, и желающих было больше, чем мест, передает «Польское радио».
Мариуш Блащак добавил, что во втором этапе количество мест было увеличено на 100%:
«Мы готовы к тому, чтобы в таких тренировках приняли участие более 8 тысяч желающих в 31 гарнизоне по всей Польше. Солдаты и инструкторы готовы к проведению такого рода занятий. Занятие будут длится около 8 часов и будут проводиться по субботам, начиная с середины января и до конца февраля именно тогда, когда в нашей стране будут отмечаться новогодние и рождественские праздники».
Учебные курсы будут бесплатными. Во время занятий инструкторы научат желающих основам обращения с оружием, основам выживания и оказания первой медицинской помощи.
По словам Мариуша Блащака для участия в кампании приглашаются люди в возрасте от 16 до 65 лет; для несовершеннолетних требуется согласие родителей или опекунов.
Люди могут подавать заявки через социальные сети и сайт Министерства обороны Польши, а также через сайты отдельных воинских частей.