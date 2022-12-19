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Иностранные производители отказались отгружать России уже произведенные чипы

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  • 19.12.2022, 17:06
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Иностранные производители отказались отгружать России уже произведенные чипы

В этом году в РФ выпустили всего 15 тысяч персональных компьютеров.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину иностранные производители, которые выпускают процессоры по документации российских разработчиков, отказались выполнять заказы, в том числе отгружать уже произведенные чипы, сообщает «Коммерсантъ».

Как заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, в этом году в России выпустили всего 15 тысяч персональных компьютеров и 8 тысяч серверов на российских процессорах, что гораздо меньше, чем планировалось до вторжения в Украину,

- У нас в этом году было бы значительно больше, если бы те партии российских процессоров, «Эльбрусов», «Байкалов», которые были заказаны и произведены, были бы отгружены. Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах, - сказал глава Минцифры РФ.

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