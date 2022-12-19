Александр Фридман о визите Путина: Нам покажут двухплановую картинку 2 19.12.2022, 20:14

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Зачем главе Кремля в Минске понадобились Шойгу и Лавров?

В Беларусь прилетели Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Зачем России понадобилась такая представительная делегация? Об этом сайт Charter97.org поговорил с доктором философии, преподавателем университета имени Генриха Гейне (Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александром Фридманом

— Это хороший вопрос, на него не так просто ответить без попытки делать спекуляции. Давайте начнем по порядку. Визит Шойгу свидетельствует о том, что основной темой визита является украинская тема и все связанное с Украиной.

Кроме того, Шойгу недавно был в Беларуси и, казалось бы, все подготовил. А тут оказывается, что его подготовки было мало, что необходимо и личное присутствие. Этот визит, с моей точки зрения, еще раз показывает, что говорить они будут об Украине. Хотя потом в своих заявлениях будут делать так, чтобы Украины было как можно меньше.

Что касается Лаврова, то его тоже включили, конечно же, для солидности, чтобы показать, что делегация «совсем солидная». Думаю, что в определенной степени приезд Лаврова — это такие смотрины, которые устраиваются для нового главы МИД Алейника. Алейник должен себя показать и Лавров, наверное, хочет составить себе представление о том, что тот из себя представляет. Не думаю, что Лавров очень тесно с Алейником раньше контактировал, но хочет сверить, конечно, внешнюю политику.

Есть также гипотезы, хотя я отношусь к ним очень скептически, что могут быть какие-то переговоры по линии Ватикана. Алейник — человек с очень хорошими контактами в Ватикане, который все время занимался выстраиванием этой линии. Возможно, если там идут какие-то переговоры или консультации о переговорах при посредничестве Ватикана, то, может быть, это играет какую-то определенную роль в приезде Лаврова.

Делегация, конечно, как никогда представительная. Есть такое чувство, что они попытаются создать картинку того, что в Минске будет происходить что-то очень важное и судьбоносное. Думаю, что картинка будет такая двухплановая. С одной стороны — что было за кулисами мы точно не узнаем, если не произойдут какие-то намеренные утечки с российской либо белорусской стороны.

Нам же будут показывать, что встреча Путина и Лукашенко была плановая и главным образом касалась вопросов интеграции и экономического сотрудничества. Но тем, что они свозят так много людей, а серьезной информации о результатах не будет, они хотят навести шум, чтобы об этом думали, чтобы об этом говорили, чтобы украинская сторона, Запад и, возможно, российская публика исходили из того, что сейчас на белорусском направлении в сторону Украины готовится что-то очень серьезное.

— Каких реальных результатов можно ожидать от этой встречи?

— Лукашенко необходимы экономические преференции, ему необходимы еще более дешевые цены на газ, ему необходима поддержка белорусский экономики. Он будет пытаться выжимать как можно больше, тем более, что от санкций Беларусь страдает больше, по крайней мере — по макроэкономическим показателям. Лукашенко эта экономическая поддержка нужна и он будет на это делать акцент, чтобы попытаться чего-то большего добиться: более низких цен на газ, возможно — кредитов и так далее. Он занимается этим с 1994-го года, ничего нового, собственно говоря, нет.

Россию же Лукашенко интересует, конечно же, как граница с Украиной и как союзник, а также потенциальный активный участник этой войны. Режим уже участник, но цель России — втянуть как можно дальше, как можно глубже. Тут речь может идти и о контроле над белорусской армией, и о контроле над белорусским ВПК, и о размещении дополнительного, может быть, неограниченного количества российских солдат в любое время, чтобы Лукашенко просто выдал им карт-бланш на это. Тут речь может идти и о передаче границы с Украиной в управление Россией. Мы можем и дальше фантазировать, вплоть до участия белорусской армии в военной операции и полное подчинение Беларуси экономически и политически нуждам этой войны. Вот это их, собственно говоря, интересует принципиально.

Но тут дело такое — проблема для них заключается в том, что с Лукашенко нужно решать все с сегодня на завтра, потому что если ты с ним что-то долгосрочное планируешь, он передумает.

Если мы посмотрим рационально, все западные эксперты и украинские эксперты говорят, что потенциально на этом направлении возможны какие-то акции, возможно наступление, но на данный момент нет предпосылок для успешной операции.

Рационально — да. Но если мы отбросим фактор рациональности, то кто его знает, может быть, они даже в сегодняшнем виде рискнут вдруг взять и на авось сделать марш-бросок на Киев.

Сейчас предпосылки для этого плохие, все международные военные эксперты говорят, что шансов на прорыв и успешное продвижение у России даже с помощью белорусской армии нет. Рационально то, что это неразумно сейчас делать. Но кто же сказал, что Путин будет действовать рационально?

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