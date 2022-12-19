У РФ осталось лишь четыре клиента на мировом рынке морских поставок нефти 2 19.12.2022, 20:30

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Мировой рынок нефти продолжает стремительно сжиматься для России.

Мировой рынок нефти продолжает стремительно сжиматься для России после введения европейского эмбарго и «потолка цен» с запретом на страхование танкеров, перевозящих баррели дороже $60.

Занимая второе место по объемам добычи и экспорта нефти, Россия по состоянию на декабрь продавала морем нефть лишь в четыре страны мира, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные Refinitiv Eikon.

Больше половины всего объема, отгруженного из портов с 1 по 16 декабря, ушло в Индию: не меньше 2 миллионов тонн нефти уже направляются в индийские порты, а к концу месяца число танкеров может еще возрасти, говорят источники Reuters.

По их оценкам, Индия, на которую до войны приходилось около 1% российского нефтяного экспорта в декабре заберет 70% партий.

Вторым покупателем российской нефти остается Болгария, получившая «поблажки» в рамках европейского эмбарго и продолжающая закупать нефть в России для НПЗ в Бургасе. В первой половине декабря в Болгарию было направлено 800 тысяч тонн Urals через торговую «дочку» «Лукойла» Litasco.

Поставки в Китай по состоянию на 16 декабря резко упали: пока отправлен лишь один груз объемом 140 тысяч тонн Urals, хотя, по словам трейдеров, в конце декабря ожидаются еще партии.

Наконец, продолжает закупать российскую нефть Турция, хотя объемы резко упали после того, как от Urals отказался крупнейший в стране НПЗ STAR. Принадлежащий азербайджанской группе Socar завод приостановил импорт сырья из России, опасаясь попасть под вторичные санкции в декабре. И пока в Турцию отправлена лишь одна партия объемом 140 тысяч тонн, говорят источники Reuters.

По их словам, декабрьский план отгрузок из российских портов находится под угрозой срыва: часть партий могут остаться нереализованными из-за отсутствия покупателей.

«Программа экспорта на Балтике на декабрь - 55 грузов, но будет хорошо, если удастся отгрузить 40», - сказал источник Reuters в крупной западной компании.

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