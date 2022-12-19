Беларусь поставила на боевое дежурство С-400 и «Искандер» 2 19.12.2022, 22:03

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Они могут нести ракеты в ядерном исполнении.

Беларусь поставила на боевое дежурство ЗРК С-400 и ракетный комплекс «Искандер». Об этом Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным 19 декабря.

«Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и самое главное комплекс «Искандер», который вы также, пообещав полгода назад, передали нам», – заявил Лукашенко.

Напомним, в июне Путин пообещал в течение нескольких месяцев поставить в Беларусь комплексы «Искандер-М». При этом он подчеркнул, что они могут нести ракеты в обычном и ядерном исполнении.

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